Eugenio Derbez será el villano de Dora la Exploradora

Eugenio Derbez, o como le dicen en Estados Unidos “Iuginio Derbez“, está conquistando el mercado anglosajón y todo gracias a su última película Hombre al agua, la cual protagoniza con Anna Faris, y que ha generado hasta el momento, más de 77 millones de dólares en taquilla.

Ahora, el comediante está a punto de dar otro paso importante en su carrera: convertirse en el villano de una caricatura para niños.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y el mismo Derbez, participará en la película de Dora la exploradora, la cual estará protagonizada por la actriz peruana Isabela Moner y en la que el mexicano será el malo.

La película basada en la caricatura de Nickelodeon se filmará en Australia y llegará a las pantallas hasta agosto de 2019.

Así dio a conocer la noticia “Iuginio”:

Les comparto esta noticia!#DoraLaExploradora es el próximo proyecto en el que voy a participar. / I have exciting news! I will be joining the cast of #doratheexplorer ! Stay tuned! Thanks @TheInSneider @TheRochaSays https://t.co/mNVFxiD5ah

— Eugenio Derbez (@EugenioDerbez) June 7, 2018