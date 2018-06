Conoce a Andrea Toscano, la mujer más bella del país ¡y ganadora de Mexicana Universal!

“Vayas donde vayas, ve con todo tu corazón”❤️ Amiiiigos!!! Cómo están? Como se imaginarán yo muy contenta de estar dentro del top6 de MXU, pero llego el momento de votar, de que ustedes elijan quien será la próxima Mexicana que representará a México en Miss Universo!!! Recuerden qué hay tres formas de votar= 1.- Entren al portal de www.votamexicanauniversal.com y da click en COLIMA💕 2.- En Facebook, en la cuenta de ~Mexicana Universal TV~ encontrarán una imagen donde salimos las 6 finalistas, y ahí comentar #ApoyaMxUColima las veces que deseen! 3.- En Twitter, desde cualquier cuenta o publicación pueden comentar el #ApoyaMxUColima Nuevamente muuuuuuchas gracias😍😍😍 COLIMA está dentro de el top 6 gracias a ustedes!!!👏🏻 estoy muy contenta y sorprendida de que Colima es uno de los estados más pequeños, pero se que toda mi gente se unió para apoyarme, además de que otros estados se sumaron, así que nuevamente mil graciassss😍❤️ Los quiero con todo mi corazón💕💕💕💕 A VOTAR AMIGOSSS🙏🏻🙏🏻💕 Gracias @backstage.by.jm por mi outfit👗 @mxu.colima PD: revisen mis lives!!!!!🙏🏻

