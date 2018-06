Para llevar el mensaje de dios, pastor pide mil millones de pesos a feligreses

Bajo la premisa de que necesita ir a todo el mundo llevando el mensaje de Dios, un predicador estadounidense publicó en su video semanal un mensaje con el que le pide a sus fieles que donen dinero para comprar un avión privado que cuesta 54 millones de dólares (más de mil 60 millones de pesos mexicanos).

“Realmente creo que si hoy Dios estuviera en la Tierra, no andaría en burro y estaría en un avión para predicar la palabra divina en el mundo entero”, argumentó Jesse Duplaints, cuyo ministerio está en Luisiana.

No sólo ha sorprendido la petición del hombre de 68 años, también lo hizo la noticia de que este sería su cuatro jet privado; el anterior fue adquirido en 2006.

Don't waste the precious real estate of your mind with worry—what you think, you become! pic.twitter.com/15g2tKQbsY

— Jesse Duplantis (@jesse_duplantis) May 20, 2018