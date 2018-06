En China, ya permiten divorciarse a través de WeChat

Una de las más populares aplicaciones de mensajería en China es WeChat, ya que no sólo funciona como una plataforma de comunicación sino que también permite realizar otras operaciones, como pagar por un articulo en la tienda de la esquina con un código QR, comprar ropa en línea y, a partir de ahora, romper los lazos matrimoniales de forma legal.

Así como lo leen, la aplicación lanzó una nueva herramienta en la provincia de Guangdong que permitirá solicitar una cita con su oficina local de registro de divorcios , según reporta el autoproclamado experto en WeChat, Matthew Brennan, en su cuenta de Twitter.

You can now get divorced on #WeChat pic.twitter.com/zUFityFIfy

— Matthew Brennan (@mbrennanchina) May 29, 2018