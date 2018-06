Conductor despedido de Hoy, “explota” contra Magda Rodríguez

Alfredo Guidinni reveló en una entrevista de radio, el infierno que se vive detrás de cámaras.

De manera repentina Alfredo Guidinni salió del programa Hoy, producción a cargo de Magda Rodríguez. Y como era de esperarse, el conductor del matutino de Las Estrellas no quedó para nada conforme con su salida.

El arte más noble es hacer felices a los demás. No importa ser irreverente, eso lo hace más noble y auténtico. Siempre defendiendo mis ideales y contra cualquier imposición en mi libre pensar y actuar contra lo ridículo que a veces exigen en el espectáculo #CorreVideo pic.twitter.com/zxwhfJ0dLK — MAESTRO GUDINNI (@FGudinni) May 28, 2018

Alfredo Guidinni, quien estaba a cargo de la sección “El juicio de las telenovelas”, calificó como irrespetuosa a la productora Magda Rodríguez por haberle informado de su salida por medio de un mensajero.

En entrevista en el programa de radio “Formula Espectacular”, Alfredo Guidinni comentó:

El pasado viernes me llevaron a Luis Hacha, pero su personaje no era el ideal para mi sección, esa inquietud se la hice saber a la producción y no les pareció.

“Yo lo único que hice fue seguir el lineamiento de mi sección y esto le enojó a la productora, tanto que mandó a una persona para decirme que del piso 6 de Televisa, tenía la orden de cancelar mi sección”, manifestó Alfredo Guidinni.

No conforme con eso, Gudinni usó sus redes sociales para mandarle un contundente y claro mensaje a Magda Rodríguez.

Tengo harta popularidad con el pueblo Magda Rodríguez, lástima que no me sepas aprovechar y ahora me castigas cancelando temporalmente el Juicio Novelero por haber cumplido con mi labor: hacer un juicio. Jamás me equivoqué soy ultra perfeccionista.

Fuente: El Debate.