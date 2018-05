El Pingüino sería el villano de la nueva película de Batman

Después de mucho tiempo sin actualizaciones, parece que ya hay algunos avances significativos con la nueva película de Batman, por lo menos ya se tendría al villano principal.

De acuerdo con Justin Kroll de Variety, Matt Reeves y la gente de Warner estarían pensando en poner al Pingüino como el principal antagonista del Caballero de la Noche en su filme individual del DCEU.

No obstante, reconoce que esto es sólo un primer esbozo de la historia, pues el director aún está escribiendo el guión, por lo que las cosas podrían cambiar en unos meses. Aún así, los estudios quieren usar al personaje, por lo que si es descartado por Reeves, se introduciría en la adaptación de Birds of Prey, igual como el “malo de la película”.

Reeves is still working on the script, so that could always change but of the multiple BIRDS OF PREY scripts submitted, one does have the Penguin as the main heavy. Either way, it seems WB wants this character cast in the universe sooner rather then later.

— Justin Kroll (@krolljvar) May 30, 2018