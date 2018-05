Multan a un joven por quedarse dormido en el metro

Le costó 81 pesos (con descuento de estudiante) terminar dormido.

Esto le sucedió a un somnoliento pasajero en la Ciudad de México. Y hasta parece broma de mal gusto.

De acuerdo con lo que las personas han reportado en redes sociales, el joven habría permanecido en el tren sin darse cuenta que el recorrido terminó, y así fue a dar a un área restringida dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, por lo que se ganó su respectiva multa.

Sin embargo, en el Manual de Usuario del Metro no menciona esta falta.

En redes sociales se discute cómo es posible que multen a una persona con sueño y los vagoneros, con su violencia y criminalidad, se paseen por los convoyes a sus anchas.

Acabo de enterarme que te pueden multar si te quedas dormido en el metro pic.twitter.com/y3NzRTTrU5 — daniela 🐍 (@InviernoDe1989) May 27, 2018

En reglamento del STC Metro, se menciona, en “Recomendaciones”:

-A fin de no poner en riesgo su vida, está prohibido el descenso a la zona de vías, así como acceder a las áreas restringidas, las cuales son de uso exclusivo del personal del Sistema de Transporte Colectivo.

-No introducir objetos metálicos que puedan afectar la circulación de los trenes o molestas a los usuarios.

-Respetar las filas en las taquillas.

-No pagar con billetes notoriamente deteriorados.

-Este reglamento es de observancia obligatoria para personal del STC y compañías contratadas (policía y limpieza).

Pero nunca se especifica el quedarse dormido.

Fuente: La Vanguardia.