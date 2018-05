Enrique Guzmán sobre golpiza a Silvia Pinal: se lo merecía

El padre de Alejandra Guzmán confiesa en Twitter que tendrá que hablar sobre cómo salió de casa de Silvia Pinal, hace años.

Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Sylvia! — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) May 23, 2018

“Una sola vez le falté al respeto a la señora y saben qué? se lo mereció. Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años tendré que aceptar”, escribió el intérprete de “Anoche no dormí”.

El cantante aprovechó el momento para también contar lo que la actriz supuestamente le había hecho:

“¿Creen que se quedó tranquila? Estas trabajando en el Blanquita, y me llama la susodicha para hacer las paces, bajándome del coche dos pistoleros del ministro de gobernación, enviados por Mario Moya Palencia, me subieron a mi coche y se encargaron de pasearme por la ciudad, no para acariciarme precisamente… la madriza duró tres horas”, escribió.

Enrique Guzmán decidió hacer tal declaración después de que la productora Carla Estrada diera a conocer que en la bioserie de la primera actriz Silvia Pinal se va a retratar la agresión de la que fue víctima la actriz.

Mientras que la productora tomó esa decisión luego de que salieran a la luz unos audios en los que Alejandra Guzmán revela que en varias ocasiones su madre fue golpeada por Enrique Guzmán, de acuerdo con TVNotas.

Fuente: Radio Fórmula