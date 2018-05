Ocho mujeres acusan de abuso sexual al actor Morgan Freeman

Las mujeres relataron cómo el actor les hacía comentarios de su cuerpo y las tocaba indebidamente.

El actor estadounidense Morgan Freeman, de 80 años de edad, ha sido acusado por ocho mujeres de abuso sexual, así lo detalló en una investigación de CNN.

Dicho medio entrevistó a 16 personas, de las cuales ocho reconocieron ser víctimas de acoso y describieron cómo se comportaba el actor, ganador de un Oscar por su papel en Million Dolar Baby, durante los rodajes y promociones de algunas películas.

Una de las víctimas reveló que Freeman, con quien trabajó en Going In Style, una comedia protagonizada por Morgan Freeman, Michael Caine y Alan Arkin, le hacía comentarios sobre su cuerpo y su ropa casi diario y la toqueteaba indebidamente.

De acuerdo con el relato, en una ocasión Freeman trató de levantarle su falda mientras le preguntó si tenía ropa interior.Alan Arkin, quien trabajó con ellos en Going In Style, le pidió al actor que se detuviera, a lo que Morgan se asustó y no supo qué decir, describió la mujer a CNN.

Este no es el único relato que salió a la luz. Otra de las víctimas que trabajó con Freeman, en el rodaje de Now You See Me, contó que el actor la acosó a ella y a su asistente durante la grabación de la película con comentarios sobre sus cuerpos

Morgan Freeman es uno de los actores más importantes de Hollywood,destaca El País, y cuenta con una carrera de casi 50 años.

En la investigación de CNN, siete mujeres también describen la forma en que el actor las atacó en varias ocasiones en su productora Revelations Entertainment, la cual, según el actor, fue creada para promocionar a intérpretes negros ante su frustración por la falta de oportunidades para ellos.

Sin embargo, ahora son varias extrabajadoras de la productora quienes se han revelado y contado que el ambiente de trabajo en ese lugar era tóxico, de acoso y con comentarios inapropiados.

“Freeman se acercaba a mi escritorio para saludar y se quedaba allí parado, mirándome fijamente los pechos”, dijo una de las víctimas.

Freeman se suma a la larga lista de actores estadounidenses que han sido acusados de abuso sexual en los últimos meses. Tras el caso de Weinstein, varias mujeres han decidido hablar del acoso y abuso al que fueron sometidas por parte de hombres poderosos.

Los casos de abuso sexual en Hollywood fueron revelados en los primeros días de octubre del año pasado, los cuales se han extendido a los ámbitos de la política y los medios de comunicación.

Fuente: MTEM.