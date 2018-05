Se vistió de Spiderman y se colgó del techo para declararle su amor

“Ir a la fiesta de graduación con el chico más maravilloso”, escribió la usuaria de Twitter ‘Jenna mcintosh’. Y en el post, una serie de imágenes donde un joven le propuso que fuera su acompañante disfrazado de Spiderman.

El pretendiente rememoró la famosa escena de la película en la que el hombre araña y Mary Jane se besan por primera vez. Además, colocó varios carteles y lo más impresionante es que fue capaz de colgarse de una cuerda con tal de cumplir su objetivo. El resultado fue una romántica y divertida propuesta que rápidamente se viralizó en redes sociales.

going to prom with the most MARVELous boy ♥️ pic.twitter.com/5xXYtvvDCr

— jenna mcintosh (@Jenna_mcintosh9) May 17, 2018