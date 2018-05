Se suicida pediatra; compañeros señalan que sufría acoso laboral

La médico internista Zyanya Estefanía Figueroa Becerril se suicidó al interior del baño de su departamento en Puebla.

De acuerdo con el reporte de Página Negra, Figueroa Becerril se quitó la vida el pasado 16 de mayo en el baño de su departamento, colgándose del tubo del baño. Sus compañeros, al ver que no llegaba a su turno al Hospital del Niño Poblano, fueron a buscarla y encontraron el cuerpo.

El caso, afirman los testimonios consultados por el portal, trató de ser escondido por el nosocomio, toda vez que los compañeros de Zyanya acusaron a sus superiores de haber provocado el suicido por el acoso del que son víctimas.

“El acoso es sistemático, es una costumbre en este hospital y todos. Desde que llegas te avisan que así los han tratado a ellos y que incluso les iba peor. Acá los médicos superiores que ahora son ya prácticamente pediatras formados, o R3, el grado mayor, te tratan con la punta del pie”, afirmó un miembro del personal médico.

“Te gritan que sin ellos mataríamos niños, que qué vamos a hacer cuando no estén ellos. Son jornadas largas de trabajo, te castigan cuando quieren y puedes estar hasta 36 horas diarias. Algo así te le pasó a Zyanya Estefanía”.

La joven de 26 años, quien hace un año viajó de la Ciudad de México a Puebla para realizar su especialidad, dejó una carta antes de quitarse la vida en la que exculpaba a sus padres, les agradecía el apoyo y en la confesaba “el pánico que sentía al estar frente a un paciente”.

“Nunca fui una buena hija, ni buena hermana, ni buena amiga y mucho menos buena en el hospital. Ahí ni yo misma confiaba en mí y ni se imaginan el pánico que sentía al estar frente a un paciente. Soy un fracaso. Y ya no le encuentro ningún sentido a mi vida, simplemente siento que la vida no es para mí y me da miedo seguir”, se lee en la misiva.

En respuesta, el Hospital rechazó que el suicidio tenga que ver algo con el trato que recibe el personal, aunque reconoció que hay dos casos de médicos que se van por “motivos de índole personal y profesional”.

Fuente: Grupo Fórmula