Pokémon Go! podría llegar a Nintendo Switch

Nintendo anunció la salida de este nuevo juego.

Y no cualquier juego. De acuerdo a Business Insider, Nintendo anunció que este no se tratará de un spin-off como es el caso de “Pokémon Stadium” o “Pokémon Snap”, sino que formará parte de la serie principal de videojuegos.

A través de Tsunekazu Ishihara, el presidente de The Pokémon Company, Nintendo anunció la salida de este nuevo juego, aunque no dio más detalles al respecto, ni fecha, ni nombre… nada.

En el listado de finanzas de Nintendo más reciente (que data de abril), el nuevo juego de Pokémon aparece pero no especifica la fecha de lanzamiento.

Aunque todavía no se sabe absolutamente nada, se rumora fuertemente en varios medios que esta nueva entrega se podría tratar de un juego muy relacionado con la popular aplicación “Pokémon Go”.

Un juego tan popular y que se convirtió en todo un éxito, no es un hecho desconocido para Nintendo, por lo que supuestamente están estudiando cómo relacionar la aplicación con la nueva consola.

Pokémon Go no es creación de Game Freak, quien habitualmente desarrolla los videojuegos de Pokémon, sino que fue hecho por Niantic Labs, un estudio de juegos en California que se separó de Google y que tuvo como primeros inversionistas a Google, Nintendo y The Pokémon Company. Este nuevo juego sí será desarrollado por el estudio japonés.

Según Business Insider, este nuevo juego podría llamarse Pokémon Let’s Go! Pikachu” o “Pokémon Let’s Go! Eevee”. Aquí, los jugadores podrían pasear con sus Pokémons capturados.

Por ahora todos “son rumores, son rumores”, pero, ¿les gustaría poder usar Pokémon Go en Nintendo Switch? Si esto llega a suceder y considerando que tanto la aplicación como la consola fueron todo un éxito, el nuevo videojuego podría ser todo un monstruo en el mercado.

Fuente: Sopitas.