Mexicana de 70 años podría convertirse en la mujer más longeva en dar a luz

Una mujer de 70 años que vive en La Sirena de Mazatlán (Sinaloa, México) asegura que dará a luz a una niña dentro de tres meses y, de ser cierto, se convertiría en la madre con la edad más avanzada del mundo, informa Debate.

Esa fémina, que ya tiene siete hijos, notó que su vientre crecía y el pasado 13 de abril se realizó unos estudios médicos. La sorpresa de los expertos fue tan grande que le realizaron ocho imágenes para comprobar que estaba encinta.

Mujer de 70 años asegura que está embarazada 😱 La señora María de la Luz está convencida de su embarazo. Va en el sexto mes de gestación, asegura, y piensa que por su edad seguramente le realizarán una cesárea. todo esto en Mazatlán. pic.twitter.com/OqikysPNzi — Oh Obregón Hoy (@ObregonHoy) May 19, 2018

“Ya me hicieron como 10 ultrasonidos en una clínica privada y en el seguro social. Los doctores no lo creían”, comentó la protagonista, quien relató que sintió “mareos, vómitos y calambres”.

Aunque varios médicos le indicaron que “no tenía edad para dar a luz, porque es muy riesgoso”, su esposo todavía no está convencido de la situación: “Yo, como Santo Tomás: hasta no ver, no creer”.

En estos momentos, se encuentra en el sexto mes de gestación y está por ver si el proceso continúa con normalidad.

Fuente: Actualidad RT