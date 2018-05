Un joven italiano pierde sus extremidades por un mal diagnóstico médico

ANUNCIO IMPORTANTE!!🤗 Como os podéis imaginar, estoy deseando empezar la rehabilitación protésica. Dejar a un lado la silla de ruedas, volver a sentir lo que es estar de pie y caminar, poder comer y tomar objetos por mi cuenta…en resumen, recuperar mi independencia poco a poco, y convertirme en un chico biónico.🤖 Es un proceso lento, se requiere mucho esfuerzo y dedicación, y además quiero anunciar que necesito vuestra ayuda! Porque afortunadamente, el mundo de las prótesis está súper avanzado. Pero desafortunadamente, los precios son inaccesibles para gente normal como yo. Y sí, la sanidad pública ofrece unas prótesis, pero son demasiado básicas, desactualizadas, y poco adecuadas para personas jóvenes, activas, con ganas de comerse el mundo con patatas.😹 Así que hemos abierto una web (LINK EN LA BIO!!) para recaudar fondos para estos brazos y piernas! Entre todos/as podemos conseguirlo!! Cada participación cuenta y es mega valiosa. Difunde y comparte!! Y GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por todo vuestro apoyo❤💪 #ARRIBALAVIDA #SIEMPRE ————————————————- ANNUNCIO IMPORTANTE!! 🙌 Come già avevo detto ad alcuni di voi, sono sul punto d'iniziare la riabilitazione protesica. Non vedo l'ora di camminare, correre, afferrare oggetti, mangiare da solo…e finalmente recuperare la mia indipendenza e diventare un ragazzo bionico 🤖 Fortunatamente al giorno d'oggi le protesi sono molto avanzate però sfortunatamente sono molto costose, e poco accessibili per ragazzi dalle tasche normali come me. Abbiamo aperto un sito internet (LINK NELLA BIO!!) per la raccolta di fondi dedicato a queste costose protesi. Il vostro aiuto è importantissimo e ogni piccolo gesto conta. Insieme ce la faremo!! Aiutatemi a diffondere!! 💪😁 E GRAZIE MILLE per tutto il vostro appoggio 💪❤ #ARRIBALAVIDA #SEMPRE #gracias #meningitis #amputee #amplife #disABILITY #prosthetic

