Podría adelantarse la temporada de huracanes

Después de que la temporada de lluvias inició el fin de semana pasado, los pronósticos indican que es posible la formación de un ciclón tropical sobre el golfo de México derivado de una baja presión que ya vigila el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU.

Para las autoridades, el 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de lluvias, pero en ocasiones las precipitaciones se presentan antes o después de esa fecha.

Desde hace días, los patrones de circulación de la atmósfera comenzaron a mostrar una tendencia más tropical, sobre todo con las características de los sistemas que empezaron a afectar la zona y su movimiento hacia el oeste, típico patrón de la temporada de lluvias.

Es tan marcado lo anticipado de este patrón atmosférico, que incluso es posible que una baja presión sobre el golfo de México se convierta en ciclón tropical en el transcurso de esta semana, con lo que se adelantaría el inicio de la temporada de huracanes en la región, que oficialmente arranca el 1 de junio.

No obstante, el mencionado sistema no afectará la península, ya que se moverá hacia EE.UU., pero muestra que la atmósfera no acata fechas exactas para cambiar de ciclos y es preferible mantenerla vigilada en todo momento.

Fuente: Meteorología Yucatán