“No me dejes, te mataré”: Detienen a una mujer despechada por enviar 65.000 SMS a su amor platónico

En la ciudad estadounidense de Phoenix, Arizona, la Policía ha detenido esta semana a una mujer despechada por enviar 65.000 mensajes de texto a un hombre y allanar su casa, informa la ABCNews.

Jacqueline Claire Ades, de 31 años, conoció a su víctima en una página web de citas y salió con él una sola ocasión. Luego de que el hombre no quisiera continuar con las citas, Ades empezó a ‘bombardearle’ con hasta 500 mensajes al día.

“No intentes nunca dejarme. Te mataré”, “espero que mueras, judío podrido y sucio”, “soy como el nuevo Hitler, el hombre era un genio”, y “Oh, lo que haría con tu sangre, me gustaría bañarme en ella”, eran algunos de los mensajes según los documentos judiciales.

