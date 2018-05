Mujer recupera una carta de amor que le envió a su novio en 1961

La carta está llena de confesiones amorosas de cuando Maureen tenía 19 años.

En Reino Unido, una mujer recibió una carta de amor que le mandó a su esposo en 1961. En aquellos años, su prometido se encontraba en Honduras Británica sirviendo en una operación de rescate tras el paso del huracán Hattie por el Caribe, publicaSWNS.

Un día, un estadounidense que trabaja en la industria del cine encontró la carta que hizo Maureen Dubberley a su esposo Colin en unos pantalones del antiguo uniforme del soldado, los cuales estaban a la venta en una tienda militar, por lo que decidió devolvérsela a su autora.

El hombre que encontró la carta contactó a Maureen a través de Facebook y en marzo pasado se la entregó.

“No podía creerlo cuando llegó. Al principio, no reconocí mi letra. Pero llevaba el número de mi marido en el Ejército”, relató la mujer sorprendida.

De acuerdo con una publicación del sitio Sin Embargo, la carta está llena de confesiones amorosas que escribió Maureen cuando tenía 19 años.

“Hola cariño, espero que hayas recibido mis otras cartas, mi amor, y que me extrañes tanto como yo te extraño a ti…Cariño, te quiero y siempre te querré, y espero, mi amor, que tus sentimientos hacia mí no cambien durante nuestra separación. Sé que los míos no lo harán nunca, que te amo demasiado. (…) La carta que más espero es la que dice ‘Vuelvo a casa, mi amor’”, dice un fragmento del texto.

Colin y Maureen se casaron cuando él volvió de Honduras. Vivieron 37 años juntos y tuvieron tres hijos y cuatro nietos. En el 2000 él falleció a causa de un ataque al corazón.

Maureen conserva todas las cartas de amor que le envió a su marido cuando estuvo en misión.

Fuente: METM.