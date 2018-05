Roban traje de Iron Man, valorizado en 325 mil dólares

El famoso traje desapareció del almacén de accesorios Movie Prop Storage.

Autoridades estadounidense investigan el robo del traje original usado por el actor Robert Downey Jr en la película “Iron Man”, de Marvel, que se encontraba en un deposito en Pacoima, California, informaron voceros del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD por sus siglas en inglés).

El traje, valorado en 325 mil dólares, desapareció de un almacén de accesorios Movie Prop Storage en la cuadra 13000 de Weidner Street en algún momento entre febrero y finales de abril, según el oficial Christopher No, vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles.

El famoso traje rojo y dorado, que apareció por primera vez en la película “Iron Man” de 2008 y dio inicio al imperio cinematográfico de Marvel, fue reportado como desaparecido el martes.

Los empleados en el almacén revisaron y notaron que el disfraz había desaparecido. No quedó inmediatamente claro quién denunció el robo del traje, y una portavoz de LAPD se negó a decir quién es el dueño del almacén, ni tampoco se dijo si hay más faltantes.

El traje hurtado fue el primer disfraz de “Iron Man” que usó Downey, Jr., hace 10 años, cuando Marvel Cinematic Universe estaba tomando forma por primera vez.

La noticia llega a medida que Marvel domina la taquilla mundial con el récord “Avengers: Infinity War”, que incluye a Downey, Jr. con ese personaje.

Esta no es la primera vez que se pierde una pieza preciada de la historia del cómic en Los Ángeles. En 2001, copias originales de “Action Comics No. 1” y “Detective Comics No. 27”, que marcan las apariciones de debut de “Superman” y “Batman” en 1930, respectivamente, fueron robadas de la casa del actor Nicholas Cage en el oeste de Los Ángeles.

El comic de “Superman” fue encontrado en un casillero de almacenamiento del Valle de San Fernando en abril de 2011, y fue valorado en un millon y medio de dólares en ese momento. El de “Batman”, sin embargo, no fue recuperado y nadie ha sido arrestado por los robos.

Fuente: Aristegui Noticias.