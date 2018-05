Es un malentendido: don José, el hombre del video en restaurante de Medellín

José de Jesús hizo el relato en la emisora regional La Z Urbana, luego de percatarse de que su rostro y dos videos eran difundidos masivamente por los diferentes medios de comunicación del país.

Frente la situación, en la que una mesera del restaurante Taquino en el sector El Poblado (Medellín) le habría dicho que debía comer afuera y que fue grabada por la artista plástica Valeria Lotero, Don José dijo que todo se trató de un mal entendido y narró:

“Yo canté dos canciones: ‘Mamá vieja’ y ‘El cristo en la pared’ y me colaboraron los que estaban ahí almorzando. Entonces, me dijo una doctora y un doctor que estaban ahí: ‘¿Usted ya almorzó?’, entonces, yo le dije que no, que no había almorzado y me dijeron: ‘Ah, entonces siéntese ahí en la mesita que le vamos a dar para que almuerce’. Yo me senté”.

Sobre el incidente, el humilde hombre, de 61 años y que sobrevive del dinero que recoge cantando y tocando su guitarra en restaurantes y buses, agregó:

“La cajera me dice: ‘¿Usted va a almorzar aquí?’, le dije: ‘Claro, me invitaron’, y dice: ‘¿Por qué no se lo lleva en la cajita’; entonces, yo dije: ‘Es que yo voy a almorzar aquí que el doctor y la doctora me dijeron que me sentara ahí para almorzar. Si me lo llevo así, en caja, pues no me dan el almuercito’. Fue un malentendido de la cajera, que dijo que no se podía. Llamó a la señora, a la dueña”.

Enseguida, Don José argumentó que conoce a la propietaria del restaurante desde hace 15 años y destaca:

“Ella es muy buena conmigo. Ella me colabora con ‘platica’ y no tengo que decir nada de la dueña. Para mí es una madre”.

Sin embargo, los periodistas de la emisora le preguntaron al cantante si sabía el nombre de la mujer, a lo que él respondió: “No”.

De inmediato, los comunicadores cuestionaron el hecho de que llevara tanto tiempo conociéndola sin saber el nombre y les surgió una inquietud que le consultaron directamente: “¿Le han ofrecido plata para hablar bien de alguien?”, a lo que él aseguró: “No me han ofrecido nada”.

Incluso, manifestó que él no se sintió discriminado, sino que la joven que grabó el video fue quien vio la situación de esa manera:

“La doctora se puso a llorar ahí. Entonces, lo tomó así que discriminación, pero para mí no. La doctora fue la que sintió así como mal porque la cajera fue la que me dijo. La dueña del restaurante es una madre para mí, como le digo. No tengo que sentir nada de ella”.

En los siguientes videos publicados profusamente en redes sociales se ve a Don José entregando su declaración y asegurando: “Yo no quiero mal ni para ella, ni para mí”. Algo que también ha sido criticado por los usuarios en redes sociales.

Según relató, se enteró de la trascendencia que el hecho tuvo, a través de los medios de comunicación, pero enfatizó que tiene una buena relación con la dueña del restaurante Taquino, ubicado en el sector de El Poblado.