Muere taxista al intentar tomarse una selfie con un oso

A últimos años la tecnología de los teléfonos móviles ha aumentado en gran manera. Hasta hace relativamente poco sólo se podían realizar llamadas y mandar mensajes de texto.

Sin embargo, en la actualidad ya son pocas las cosas que no se pueden realizar, desde lo básico hasta ser tan útil como una computadora.

Entre esas ventajas están las cámaras (delanteras y traseras) que funcionan tan bien como aparatos profesionales.

Gracias a este avance es que se popularizaron las ‘selfies’ un término inglés que se emplea como sinónimo de autoretrato. Aunque parece una acción muy inofensiva puede costarle la vida a alguien.

Esto fue lo que le pasó a un taxista en el estado de Odisha, en la India, y no, porque su celular explotara y lo hiriera, sino por intentar tomarse una fotografía arriesgada.

De acuerdo con el medio local Odisha Sun Times, Prabhu Bhatara tenía el encargo de llevar a unos pasajeros hacia una boda cuando durante el viaje vio a un oso cerca de la carretera.

Aunque nadie en su sano juicio se hubiera querido acercar, él le pidió permiso a sus clientes para bajarse y hacerse una foto con el animal, que al parecer estaba herido.

Cuando el hombre sacó su teléfono el plantigrado inesperadamente reaccionó de modo agresivo y lo atacó ferozmente.

Aunque no lo creas, los testigos que presenciaron la tragedia en lugar de llamar a emergencias se dispusieron a grabar el momento.

En un video captado por uno de ellos se puede observar cómo un perro curioso se acerca a la escena mientras el hombre es agredido.

Minutos después el oso se retiró del lugar y los oficiales pudieron rescatar el cuerpo sin vida de Bhatara.

Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad:

SHOCKING! A man was mauled to death by a wild bear in Odisha's Nabrangpur district. Shocked villagers tried but failed to rescue the victim.#ReporterDiary @iindrojit

More videos: https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/hjiLT3dd5o

— India Today (@IndiaToday) May 3, 2018