Belinda es hospitalizada de emergencia

Hasta el momento, se desconocen detalles del problema de riñón que llevó a la cantante al hospital.

Belinda canceló la participación que realizaría junto a Juan Magán en Málaga, España, como parte del show Los 40 Primavera Pop, debido a que tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

A través de las redes sociales la cantante ofreció una disculpa a sus seguidores y reveló que un problema en el riñón le impidió cumplir con este compromiso.

“Les quiero ofrecer mis más sinceras disculpas porque no pude estar hoy en el escenario, tuve que venir al hospital porque me puse muy mal, me trajeron a urgencias por un problema en el riñón. ¡Muchas gracias a todos por preocuparse, los mantendré informados, los quiero!”, explicó la artista.

Belinda Schüll, mamá de la cantante, compartió una imagen de su hija en la cama de un hospital e informó: “Gracias por preocuparse por Beli, tiene un dolor muy intenso, pero les mantendré informados”.

Hasta el momento se desconocen más detalles del estado de salud de la cantante y actriz, pero se espera que en las próximas horas brinden más información al respecto.

Fuente: Quién!