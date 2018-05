Cabra rusa pronostica al nuevo campeón en Rusia 2018

A ese animal le presentaron las banderas de Brasil, Alemania, Argentina, Bélgica, Francia y Rusia —cada una con un cuenco de comida idéntico encima— y se decantó por la enseña belga.

Tras degustar ese cuenco, este rumiante probó el recipiente de Francia. Si se cumple su predicción, los galos se enfrentarían a los belgas y Bélgica vencería el Mundial.

No es la primera vez que Zabiyaka realiza pronósticos de este tipo. En su momento, ya acertó qué equipo ganaría en los partidos entre las selecciones rusa y francesa (1-3) y Rusia-Brasil, que se llevaron los brasileños con un 0-3.

Belgium to win 2018 World Cup! A nanny-goat says so

