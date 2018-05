Deadpool y Celine Dion son el dúo más increíble en el videoclip oficial de la secuela

La artista canadiense interpreta la canción oficial de “Deadpool 2”.

A pocos días del estreno de la secuela de Deadpool, el videoclip oficial de la película ha sido lanzado. Y como no podía ser de otra manera, además de ser increíblemente genial es muy divertido. No han tenido mejor idea que traer a la mítica Celine Dion, que tanto nos ha deleitado con «My heart will go on» de Titanic, para musicalizar la hilarante nueva película del antihéroe.

«Ashes» llega con un videoclip maravilloso, emotivo y con un bailecito de Deadpool que no tiene desperdicio. Su lado romántico no está muerto, y Celine Dion ha llegado para demostrarnos que pude ser aún más tierno que el romance de Jack y Rose.

La coreografía del protagonista se lleva toda la atención pero, sin dudas, el final del video es una joya que no deberías perderte. Míralo a continuación:

¡Dion enojada con Deadpool y llamándolo Spider-Man es magnífico! ¿Podía haber una mejor elección para la banda sonora de la cinta? Creo que no.

