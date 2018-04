Microsoft, Google y Twitter ponen fin a los ‘emojis’ de armas de fuego.

Microsoft, Google y Twitter se han adherido este abril al movimiento antiarmas de Silicon Valley al reemplazar sus ‘emojis’ de armas de fuego por pistolas de agua.

Apple fue la primera compañía en sustituir su realista revólver de color plateado por una pistola de juguete de color verde, ya en el 2016.

Este cambio fue motivado por una serie de tiroteos y masacres que ocurrieron ese año en EE.UU., entre los cuales The Guardian destacó la muerte de dos afroamericanos tiroteados por la Policía y los ataques a mano armada contra oficiales que tuvieron lugar después. La sociedad estadounidense reaccionó a aquellos homicidios con indignación y numerosas manifestaciones contra el uso indiscriminado de las armas de fuego.

Sin embargo, las demás operadoras de mensajería dudaron entonces si unirse a la iniciativa. Microsoft hasta realizó un movimiento a contracorriente y reemplazó días después su propia pistola láser de juguete por un revólver dentro de un rediseño múltiple de su librería de ‘emojis’ que buscaba hacerlos “más humanos, más personales, más expresivos”, según cita The Verge.

Este 2018, el gigante del software se ha rendido ante la tendencia general y el 25 de abril mostró al público cuál será la pistola de agua más estilosa del mundo virtual.

We are in the process of evolving our emojis to reflect our values and the feedback we’ve received. Here’s a preview: pic.twitter.com/BlB3yYTSht

— Microsoft (@Microsoft) April 25, 2018