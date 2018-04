Trump y su hermana gallega ¿separados al nacer?

La fama de Dolores llegó cuando la retrataron mientras se preparaba para arar el campo.

Existe una extraña teoría que dice que cada persona tiene 7 gemelos repartidos por el mundo. Y aunque en ocasiones podemos tener rasgos parecidos con alguien más, no somos totalmente iguales.

Sin embargo, una fotografía tomada en España, nos hace volver a dudar acerca dicha creencia.

Dolores Leis tiene 64 años y vive en Nantón, Galicia, Donald Trump tiene 71 y vive en la Casa Blanca. La similitud entre ellos no es la nacionalidad ni mucho menos el apellido, sino su gran parecido físico.

El insólito hecho fue dado a conocer por el periódico local La Voz de Galiciay desde ese mometo la mujer que labora como agricultora se volvió viral.

En una fotografía tomada casi por casualidad por Paula Vázquez, periodista del diario, para un reportaje sobre la cosecha, se puede notar la inmensa similud: Tez blanca (tirándole a naranja), cabello amarillo y hasta la misma complexión.

Sin percatarse de la situación, Vázquez compartió la fotografía a sus redes sociales y fue tal el alboroto que armó, que en tres días recibió miles de ‘me gusta’ y fue compartida por diversos medios.

Mi foto parece haber llegado muy lejos. Creo que es por el color de cabello“, dijo la mujer a La Voz de Galicia.

Pese a la graciosa situación, la mentalidad de Leis es completamente diferente a la del mandatario estadunidense, pues asegura que a ella jamás se le ocurriría construir un muro para dividir familias.

Así mismo, al ser cuestionada sobre su reciente popularidad, aseguró que para ella no es un tema de importancia pues nunca se ha interesado en conocer más sobre el mundo digital.

Miro todo lo que mis hijas me enseñan, pero a mi nunca me picó la curiosidad de tener un teléfono. Dicen que voy a ser famosa por la imagen, pero la verdad es que no entiendo nada”.

Como era de esperar, los internautas aprovecharon para crear memes y burlarse de la situación.

Dolores Leis Antelo with @EmmanuelMacron on the White House balcony.

🇫🇷 🇪🇸 pic.twitter.com/cbtiDxZ8sF — máirt (@HolyHonda49) April 24, 2018

Real @realDonaldTrump VS Fake Trump… a Woman in Spain Dolores Leis Antelo working her farm pic.twitter.com/VkM7kJgFcp — Jay (@JayNussen) April 24, 2018

Ante el revuelo mundial que ha causado, Leis tomó la decisión de no dejarse retratar nunca más para retomar su tranquila vida.

Fuente: Excélsior.