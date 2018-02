Los niños con discapacidad no deberían dejarlos nacer: extitular de la SEP en QR

La ex titular de la Secretaría de Educación Pública en Quintana Roo, Marisol Alamilla Betancourt, mencionó durante una reunión, que no deberían permitir a los padres tener hijos con alguna discapacidad, ya que no aportan nada a la sociedad. A pesar de que estos comentarios fueron realizados hace nueve meses, sus declaraciones vuelven a tomar fuerza a poco más de un mes de su renuncia.

Estos comentarios de discriminación se realizaron durante una reunión con estudiantes universitarios que buscan especializarse en educación especial para dar clases a los pequeños que cuenten con alguna discapacidad.

El video que cuenta con la marca de un periódico nacional, y publicado por medio de la plataforma de YouTube, se puede ver como la titular de la SEP dice, “Lo que menos queremos nosotros en el Estado, es tener un niño que no aportara nada en nuestra economía y que en su defecto nos provocara una perdida.”

“El sector salud es un gran aliado que se encarga de mantener un control en este caso y cada día vamos a tener menos niños con discapacidades lo que nos ayudara a elevarnos como estado.”

Fuente: La prensa