Karla Souza confiesa que un director de cine la agredió y la violó

La actriz reveló que el incidente ocurrió en los inicios de su carrera y no quiso decir el nombre del productor.

Karla Souza rompió el silencio y narró a detalle, a la periodista Carmen Aristegui, la amarga experiencia que vivió de cómo fue violada y acosada por un director de cine del que no quizo revelar su nombre.

La actriz confesó que cuando comenzó su carrera le presentaron a un productor que empezó el ‘manipuleo’ con ella, pues si no se portaba amable con el director éste la trataba mal frente al set de grabación o no grababa sus escenas.

Contó que filmó un proyecto con el misterioso director durante un mes en el cual, ella estuvo hospedada en un hotel diferente al resto de sus compañeros. “Ingenuamente dije: ‘¡ay, qué lindos! Me tocó el hotel bonito'”.

“A las 2 de la mañana, esta persona siente que tiene que venir (a mi cuarto) a tocarme la puerta a decirme que acaba de pensar algo para la escena, que tiene que platicar conmigo; que viene ‘muerto’ porque viene de filmar todo el día, que tenía que venir a hablar conmigo para saber qué opinaba de la escena”.

Sousa en un momento se sintió presionada: “acabé cediendo y dejé que me besara, que me tocara de formas en las que yo no quería que me tocara”. Con lágrimas en los ojos comentó: “Me agredió violentamente y me violó. Me cuesta decir esto porque todavía no…”

Cabe resaltar que han sido pocas las actrices mexicanas que han contado sus experiencias sobre este tema que ha dado un giro a la industria cinematográfica.

Fuente: SDPNoticias.