Si recibes un mensaje con este símbolo, tu iPhone enloquecerá

Se encontró una nueva falla que afecta el funcionamiento de los iPhone y Apple Watch, así como a las computadoras portátiles y de escritorio con macOS.

De acuerdo con el blog italiano MobileWorld, al recibir un texto con un símbolo del idioma Telugu, originario de la India, el ‘smartphone’ se reinicia una y otra vez, y la app no se puede utilizar debido a que el sistema tratará de leer el carácter sin éxito. Para solucionarlo, la persona que lo envió debe eliminarlo, o bien, mandar muchos mensajes para que este símbolo desaparezca de la pantalla.

Este es el signo:

El ‘bug’ afecta a un gran número de aplicaciones de mensajería y correo, como iMessage, WhatsApp, Outlook, Gmail, Facebook Messenger, con excepción de Telegram y Skype, según The Verge.

Por su parte, Apple informó, a través de un comunicado, que el problema será solucionado en la siguiente versión de ambos sistemas operativos(iOS y macOS), previstas para las próximas semanas.

Desafortunadamente, no es la primera vez que los dispositivos de Cupertino sufren inconvenientes; el mes pasado se dio a conocer un enlace que ‘congelaba’ los iPhone y, en 2016 un video de cinco segundos de duración inhabilitaba por completo a los teléfonos.

