Paris Hilton regresa a la música con un candente video

Dirigido por su prometido, la socialité lució muy sensual al estilo de Marilyn Monroe con atrevidos atuendos en el video de su nueva canción “I Need You”.

A principios de año, Paris Hilton anunció y dejó ver en sus redes sociales que se encontraba de regreso en los estudios de grabación.

En el 2006, la heredera decidió lanzarte a la música sacando su primer disco del cual sonaron los temas Stars Are Blind y Nothing In This World. En ese entonces, la rubia se enfrentó a duras críticas por su “poco talento para cantar”.

Aunque desde ese entonces la socialité prefirió dar un giro y domar el mundo musical como DJ, esto no impidió que ahora lanzara su nuevo sencillo I Need You.

Para este 14 de febrero, la modelo estrenó el video oficial en el que luce un estilo inspirado en Marilyn Monroe. Con diferentes looks vintage, pero un toque sensual, Hilton está de regreso para continuar con su sueño de ser cantante.

Incluso, el atrevido clip incluye momentos donde la joven imita la icónica escena de la película American Beauty.

Recostada sobre rosas rojas y cubriendo sus partes íntimas con las mismas flores, la heredera conquistó a sus millones de fanáticos.

2 Days till #INeedYou 🌹 A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Feb 12, 2018 at 12:48pm PST

El tema de I Need You está inspirado en su reciente compromiso con Chris Zylka a principios de este 2018. Cabe mencionar que su prometido fue el encargado de dirigir el sensual video de la canción.

Mientras tanto, en sus redes sociales Paris Hilton también compartió lo que podría ser su próximo tema.

“Crazy For You” se titula la canción que publicó en sus redes sociales aproximadamente hace un mes dejando ver que este podría ser un sencillo del género electrónico, algo con lo que esta muy relacionada por su carrera de DJ.

#CrazyForYou ✨💖✨ A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 10, 2018 at 12:54am PST

Fuente: Publimetro.