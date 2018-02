Padre intenta asesinar a su hija para evitar sus 15 años

Chihuahua, Chihuahua. Lo que se iba a convertir en la tradicional fiesta de quince años se volvió aterrador, pues una joven de nombre Yahaira fue herida por su propio padre para impedir que esta llegara a celebrar sus cumpleaños.

Su papá, Humberto “N”, intentó matarla fuera de su escuela ya que según el portal Infobae el hombre pensaba que la fiesta sería en marzo, mes del cumpleaños de su hija y no en Mayo como estaba programada la ya mencionada fiesta.

El papá de Yahaira llegó al plantel donde estudia su hija y la apuñaló por la espalda para luego cortarle el cuello.

“De repente llegó mi papá, me abrazó y en ese momento me enterró un cuchillo en la espalda. No sentí nada, pero luego me dio un golpe en la cara y fue ahí cuando con el cuchillo me cortó el cuello”, narró Yahaira en una entrevista para El Diario de Juárez.

Posteriormente del atentado en contra de la vida de la menor llegaron los cuerpos de auxilio y de agentes de seguridad municipal quienes implementaron un operativo para dar con el paradero de su padre, quien logró huir a una ubicación desconocida.

Yahaira pudo sobrevivr gracias a una amiga que pidió ayuda y aun hombre que la trasladó en su auto a un Hospital público en donde se recuperá gradualmente. “Sentí un hoyo en la garganta y después sentí mucha sangre en mis manos”, dijo en entrevista.

De acuerdo con declaraciones de familiares, el padre había asegurado que no dejaría que su hija celebrara sus 15 años, y amenazó con “robársela” o matarla. De manera extraoficial se informó que el hombre tenía una orden judicial de restricción por antecedentes de violencia familiar, consumo de drogas y comportamientos inusuales que lo hacían afirmar que “hablaba con el diablo”.

Investiga FEM agresión de adolescente

La Fiscalía Especializada de la Mujer Zona Sur efectúa una investigación en torno a los hechos violentos sucedidos esta mañana, en donde una menor de 14 años de edad fue lesionada por su padre en la Colonia Héroes de la Revolución.

De acuerdo con la indagatoria, la víctima salió de su domicilio con rumbo a la escuela cuando su padre la abordó y al despedirse le dijo que le diera un beso, momento en el que sacó un arma punzo cortante y la lesionó en el cuello.

La adolescente fue ingresada de emergencia a un nosocomio en la ciudad de Parral donde fue sometida a una cirugía y su estado de salud permanece delicado.

Humberto C. M. contaba medidas restrictivas impuestas por un Juez de Control que establecían la prohibición para acercarse a la joven y a su madre, derivado de una carpeta de investigación previa por el delito de violencia familiar.

Asimismo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas brindó en todo momento a la familia atención psicológica y acompañamiento asistencial, en tanto corporaciones de seguridad estatal y municipal mantienen un operativo de búsqueda hasta dar con el paradero del probable responsable.

Fuente: El debate