Lanzan edición limitada del Tamagotchi en México

La mascota virtual, Tamagotchi, regresará a la venta en México, ya que Bandai alista la comercialización versión Chibi, una edición limitada totalmente vintage, a través de una tienda departamental.

En un comunicado, la empresa japonesa dedicada a la creación de juguetes y figuras de acción explicó que la edición Tamagotchi Chibies una versión más pequeña del dispositivo con la clásica forma de huevo, el encanto del display LCD pixelado, igual que en 1997 cuando fue lanzada al mercado.

Por su parte, el director de mercadotecnia de la empresa en el país, Manuel Hernández, señaló que hay muchos fans a quienes esta mascota virtual les traerá miles de buenos recuerdos y que jugarán de nuevo.

Oooh found one in stores already! #Tamagotchi @BandaiUK pic.twitter.com/ELIgxC6vFN

— Nick (@ROBLOGNICK) October 11, 2017