Joven hace un tutorial para que su abuela pueda usar WhatsApp

La intención de la joven, identificada como Melisa, era que su abuela no tuviera problema a la hora de estar conectada.

Bajo el nombre de “Guía para el cel de Chicha”, la joven realizó unos apuntes ilustrados para que su abuelita pudiera comunicarse con ella cuando saliera de viaje.

En redes sociales la acción de la joven fue muy celebrada por los usuarios, el amor de Melisa por su abuela es muy grande que hizo lo que pudo para no perder el contacto con ella.

El tuit de la joven registra más de 7 mil “likes” y ha sido compartido en más de 2 mil ocasiones.

Le hice un guía a mi abuela de 82 para que me mande audios cuando esté de viaje. Ahora tengo miedo de que el Moma o algún museo me reclame esta obra de arte moderno y mi abue no pueda aprender 😂😂😂😂 pic.twitter.com/xBykd3obu5

— Meli Corbetto (@melicorbetto) January 27, 2018