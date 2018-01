Conductora de Uber es asesinada por el chofer de un auto al que chocó

Una conductora de la plataforma Uber fue asesinada la noche del miércoles mientras manejaba su unidad en esta ciudad fronteriza, presuntamente como resultado de un altercado vial.

De acuerdo con el parte de la Policía Municipal la víctima fue identificada como Karla Garrufe Martínez, de 21 años; el crimen tuvo lugar en la colonia Leandro Valle, en la periferia de la ciudad.

Compañeros de la víctima que observaron los hechos explicaron que el homicidio se registró luego de un accidente de tránsito entre el vehículo que manejaba la joven y otro en el que viajaban al menos dos hombres.

Según la información de la Procuraduría General de Justicia (PGJE) el vehículo Volkswagen Vent que manejaba Karla registró daños en la parte delantera, lo que coincide con la versión del choque.

“Ahí quedó tirada afuera de su carro. No sabemos si lo hicieron a propósito contra ella o por chocarle. Ella salió del carro con papeles y aseguranza en mano pero no le hicieron nada, no la robaron. Ahí quedo tirada con su celular en la mano así que no fue para robarle”, declaró un conductor de Uber que pidió el anonimato.

Oficiales de la Policía de Tijuana encontraron el cuerpo de la conductora con un disparo en la cabeza, acordonaron el lugar para evitar el tránsito local. El reporte también fue atendido por socorristas de la Cruz Roja, pero a su llegada la joven había muerto.

De acuerdo con la PGJE el dueño de la unidad señaló que Karla había comenzado a conducir el vehículo apenas el lunes 21 de enero, por lo sólo llevaba tres días como conductora de esa unidad.

Uber México lamentó los hechos y señaló que cuando la joven fue asesinada no estaba conectada a la plataforma. “Desde el primer momento estamos en contacto directo con las autoridades y nos hemos puesto a su disposición para cualquier requerimiento de información que ayude a esclarecer los hechos a la mayor brevedad. Asimismo​,​ estamos en contacto con los familiares de la víctima”.

“Podemos confirmar que este lamentable incidente ocurrió mientras la conductora estaba desconectada de la app, aunque reiteramos nuestra disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones”, señala la empresa.

La agresión ocasionó que conductores de la plataforma se mantuvieran alerta durante el turno de la noche para evitar ser víctimas de otra agresión y ante el aumento de los delitos de alto impacto que se ha registrado en la ciudad desde finales de 2017.

Todavía a cuatro días de culminar enero el número de asesinatos en Tijuana superó 130, —ocho de las víctimas fueron mujeres—. En comparación, en enero de 2017 la cifra de homicidios de todo el mes no superó las 103 muertes.

Desde septiembre de 2017, que se registraron 213 homicidios, la media de asesinatos en Tijuana se ha mantenido entre 140 y 160 al mes, según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

