(VIDEO) Conoce el videojuego más frustrante de la historia

“Te volverá literalmente loco. Lo prometo”, advierte el creador.

En Internet se está volviendo viral el videojuego “más duro y frustrante de la historia”. Se trata de Trap Adventure 2, la reciente creación del desarrollador japonés Hiroyoshi Oshiba.

En el mismo, el héroe es prácticamente incapaz de sobrevivir, ya que todo el entorno está preparado para acabar con su existencia.

“¡Cuidado! Este podría ser el juego más duro, irritante y frustrante de la historia”, escribió Oshiba en la descripción de la aplicación.

El japonés advirtió también que “si tienes tendencia a exasperarte muy a menudo, te recomiendo no jugar a este juego. Te volverá literalmente loco. Lo prometo. Como escribí antes, es muy estresante“.

Sin embargo, algunos usuarios afirmaron que el juego tiene un profundo sentido filosófico. “Exactamente así es la vida”, comentó, por ejemplo, el usuario Deji Faremi‏ en su cuenta de Twitter.

This is exactly how life is. #TrapAdventure2 pic.twitter.com/nASNq8BqMb

— Deji Faremi (@deejayfaremi) January 25, 2018