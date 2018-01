Castigo ejemplar para menor que se llevó al “niño” de Motul

Un adolescente, de 16 años, identificado como J.T.C., es el responsable de la particular desaparición de la figura del nacimiento que se instaló en el quiosco municipal de Motul en las pasadas festividades navideñas.

El acto de vandalismo, que ocurrió el pasado 25 de diciembre, causó gran revuelo no solo por el robo -que ya era bastante decir- sino porque tras el hecho comenzaron a aparecer en redes sociales anuncios de venta de la santa figura, entre otros mensajes de burla.

La noche del domingo el citado jovencito conducía de manera temeraria por las calles de la colonia Rogerio Chalé de ese municipio, derivado de esto se produjo un hecho de tránsito en el cual se vio involucrado. Tras la llegada de la policía al sitio de los hechos, en la calle 37 por 42, se le pidió identificación y documentos del vehículo y al no portarlos se procedió a la inspección ocular del coche.

Para sorpresa de los oficiales, en el asiento trasero de la camioneta tripulada por el adolescente, propiedad de su familia, se encontraba “el Niño” robado del parque principal del pueblo.

Según relató el joven, la noche del 25 de diciembre cuando circulaba en la camioneta de su abuela con unos amigos, se les ocurrió llevarse la imagen.

“TODO EMPEZÓ COMO UNA BROMA QUE NOS CAUSÓ GRACIA; DE AHÍ LO LLEVAMOS A TIRAR A ESPALDAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y NOS FUIMOS, CADA QUIEN A SU CASA, PERO POR LA NOCHE CON UNOS AMIGOS REGRESÉ A BUSCARLA Y LA SUBIMOS A LA CAMIONETA. COMO EL TEMA SE HABÍA DIFUNDIDO, NOS PARECIÓ GRACIOSO”.

Antes de ser detenido, el muchacho había ido a buscar la imagen para seguir haciendo las publicaciones. Luego del hallazgo, los agentes trasladaron al menor a la dirección de la Policía Municipal, dando aviso a su familia. Los padres, que jamás sospecharon de su hijo por creerlo responsable y maduro, se presentaron en la corporación y solicitaron a las autoridades darle un castigo ejemplar, por lo que deberá cumplir labor social a favor de la comunidad, lo que implica pintar dos parques en las comisarías que le asignen, además del pago de una multa por las faltas viales cometidas.

El menor detalló que desde mayo dejó su casa en Cancún para vivir en Yucatán y de manera frecuente visitaba Motul, donde viven parte de su familia y sus amigos.

El “niño” en redes sociales.

El adolescente hacía uso de Instagram para publicar memes del robo y el particular “botín”.

Al ver que el tema se hacía popular, “no se me ocurrió regresarlo porque sabía que me traería problemas” dijo J.T.C.. Mis padres no sabían nada de esto, porque todo empezó como una broma… ofrezco una disculpa pública”.

El comandante Eric Borges Dzul, hizo un llamado a los padres de familia a que mantengan vigilados a sus hijos adolescentes que tienen acceso a redes sociales, ya que al darle un mal uso pueden meterse en serios problemas.

Fuente: Notirivas