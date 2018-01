Un hombre de 63 años pide trabajo y su carta se hace viral

En redes sociales se hizo viral la imagen fotografìa de una carta de un hombre de 63 años en la que pide trabajo, destacando las diversas actividades que sabe realizar.

Los hechos ocurrieron en Valencia, España, la carta fue encontrada en el buzón de una vecina de la usuaria @Aderyn_Xandra. Al parecer en el vecindario fueron repartidas varias copias.

El texto decía lo siguiente: “Soy un señor de 63 años que necesita generar ingresos para subsistir. Estoy en buena forma física y mental y me siento desarrollado para las siguientes tareas”.

La imagen de la carta se ha compartido hasta el momento más de 12 mil veces. Los usuarios han destacado la excelente ortografía del señor e incluso le han ofrecido dinero para ayudarlo, pero él se ha negado a recibirlo.

Le he llamado para decirle que me había gustado mucho su letra, sus ganas, no tenía trabajo que ofrecerle pero le podía ingresar dinero, me ha respondido entre muchos gracias que no, que no era extremo, que otra gente lo necesitaba más, se ha negado a coger el dinero estaba muy – https://t.co/70WzIUkKSu

— Araceli (@amacheni) January 5, 2018