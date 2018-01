Comer cápsulas de detergente, la nueva y peligrosa “tendencia” en redes

En las primeras semanas de este año, las redes sociales ya advierten sobre una peligrosa tendencia que consiste en consumir pastillas de jabón.

La noticia de que decenas de personas se intoxicaron tras consumir este producto, persuadidos por los memes que abundan en Twitter, generaron polémica entre los internautas.

Las cápsulas de detergente son conocidas como colorinches y tienen un centro líquido lo que las hace más llamativas para los niños. Sin embargo, las autoridades no se imaginaron que la tendencia de consumo se presentara en la población adulta.

Hey @TheRealAsswolf want some Forbidden Fruit Pizza (hint: it ain’t pineapple!!) pic.twitter.com/hYml9CFnbB

Tras esta tendencia de comer cápsulas, surgió una nueva práctica. La gente comenzó a masticar y a preparar cápsulas de jabón, luego de que la usuaria de Youtube “Majira Strawberry” hiciera un ranking de las mejores marcas para comer.

Ante la alza de esta peligrosa práctica, la marca de limpieza Tie advirtió en un comunicado que el detergente que elaboran tiene un alto concentrado químico, por lo que siempre tratan de explicar claramente sus instrucciones de uso, advirtiendo sobre las consecuencias al ingerirlo.

La intoxicación con detergente puede ocasionar diarrea, vómitos, tos, náuseas y convulsiones. Luego de media hora, el ritmo cardiaco disminuye hasta perder la conciencia.

Y’all ever just get the urge to eat a tide pod? pic.twitter.com/9vy49VdG7U

— moni 🧝🏻‍♀️ (@unIatched) December 31, 2017