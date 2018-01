Es oficial, la temporada final de Game of Thrones llegará hasta 2019

HBO hizo el anuncio a través de su portal oficial.

Los fans de Game of Thrones tendrán que tener mucha, en serio, mucha paciencia; pues HBO dio a conocer, en un escueto comunicado, que la temporada final de la serie llegará hasta 2019.

Sí, así es, tendremos que esperar un año (o año y medio en el peor de los casos) para ver la batalla final contra los Caminantes Blancos, así como quién será el rey o la reina de lo que quede de los Siete Reinos.

También señalaron que constará de 6 capítulos, literalmente, sólo veremos la resolución del conflicto; aunque hay rumores de que cada episodio tendrá una duración mayor al resto de las temporadas, cosa que no fue confirmada por el canal de televisión.

Como sea, aún falta mucho para ver el final de Game of Thrones, esperemos que en este tiempo no se filtre nada, pues la espera será larga y los seguidores estarán hambrientos de información, más ahora que no hay ni libro, ni serie.

Fuente: SDPNoticias.