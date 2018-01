Niño canta “Recuérdame” a su hermanita fallecida

El pequeño se llama Alex y fue grabado por su padre mientras cantaba “Recuérdame”, de la película “Coco”, frente a un pequeño altar dedicado a su hermanita, que se llamaba Ava.

“Mi hijo cantando ‘Recuérdame’ de la película ‘Coco’ a su hermanita, Ava, que perdimos el pasado mayo. Tiene sólo 4 años de edad y entiende, ni siquiera sabía que estaba grabando. ¡Sólo quería cantar a ella para su 1er cumpleaños!”, escribió el padre, identificado como Samir, en su cuenta de Twitter.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.

He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!

Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ

— Samir (@SAM1R) December 31, 2017