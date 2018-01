Confirmado, no aumentarán precios de la tortilla, masa y transporte público

El tercer día del 2018 es de buenas noticias para los Campechanos; no aumentará el precio de la tortilla, ni el servicio de transporte público.

Pero vamos por partes… el delegado de la PROFECO Campeche sentenció que la masa y la tortilla mantendrán su mismo precio del año pasado para no lesionar la economía de la población.

No obstante, a pesar de la liberación del precio de las gasolinas los taxistas del aeropuerto de Campeche aseguran que no aumentarán sus tarifas de servicio, para no afectar la economía de los viajeros.

Al menos, no por el momento.

Por su parte, el director del Instituto Estatal del Transporte, llamó a las cooperativas a tener consideración con las familias campechanas; y advirtió que por el momento tampoco aprobarán aumento alguno al precio del pasaje.