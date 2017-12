Se congelan las Cataratas del Niágara por frío extremo

La ola de frío extremo que azota a Canadá y el norte de Estados Unidos ha provocado la congelación de las célebres Cataratas del Niágara.

El termómetro en la región ronda los 10 grados centígrados bajo cero, pero el viento hace que la sensación térmica sea mucho más gélida.

Ubicadas en la provincia canadiense de Ontario, fronteriza con Estados Unidos, las cascadas atraen cada año a alrededor de 14 millones de visitantes.

Los reportes meteorológicos prevén que la ola de frío que se registra desde hace días en la zona se endurecerá este fin de semana.

En muchas regiones de Estados Unidos se han registrado récords de temperaturas negativas, como Embarrass y Cotton, en Minnesota, con 40 grados centígrados bajo cero; -35 grados en Watertown, Nueva York; ó 20 grados negativos en la ciudad de Detroit, en Michigan.

En los próximos días se esperan temperaturas aún más bajas, viento de origen ártico y nieve en buena parte de Estados Unidos y Canadá.

