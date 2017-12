Científicos confirman que el amor a primera vista no existe

Solo es deseo ocasionado por la primera impresión.

Científicos explican que se cree que es amor, pero solo ocurre algo llamado “efecto halo” que es cuando le atribuimos características positivas a la personas que nos gusta

Una de cada tres personas en el mundo dice haber experimentado un flechazo de amor a primera vista. Sin embargo, según un estudio hecho por investigadores de la Universidad de Zurich, Suiza, señala que el amor a primera vista no existe.

De acuerdo con los investigadores, el “amor a primera vista” se trata en algunos casos de una confabulación de la memoria construida por las parejas para alimentar su relación y en otros casos solo de deseo durante la primera impresión.

Para elaborar este estudio, el especialista Florian Zsok y sus colegas recogieron información de una serie de estudios que hicieron por Internet, imitando una página de citas en el laboratorio y una sucesión de eventos de encuentros entre de 400 personas de las cuales el 60 por ciento eran mujeres, en su mayoría heterosexuales.

Los resultados revelaron que la gente tiende a decir que ha encontrado a su pareja ideal a primera vista solo porque la encuentra atractiva.

Esta atracción es conocida como un fenómeno llamado “efecto halo”, el cual ocurre cuando una persona nos gusta porque le atribuimos características positivas aunque no contemos con información que avale nuestra percepción, es por eso que las personas piensan haber encontrado el amor en alguien que vieron por primera vez.

Por otro lado, Anna Machin, investigadora de la Universidad de Oxford, quien no participó en este estudio, señala que el amor a primera vista no existe, solo es deseo y la mayor parte de las veces es subconsciente, así lo explica en su artículo publicado por la revista New Scientist.

“Amor es el apego que aparece más tarde. Es más complejo e involucra una reflexión consciente sobre la relación”, señala Machin.

Florian Zsok considera que es muy poco probable que dos personas formen un vínculo apenas con la primera impresión. Solo ocurre una atracción inicial acompañada del “efecto halo”.

