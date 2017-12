Ante las declaraciones del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, que a partir de Enero del 2018 ya no pagaran bonos a los trabajadores sindicalizados en observancia a la nueva Ley de Disciplina Financiera, el secretario general del Sindicato de los Tres Poderes, advierte que los bonos y logros sindicales ya estipulados no son reversibles, por lo que de no pagar, tendría problemas serios con la clase trabajadora.