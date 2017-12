¿Rellenas tus botellas con agua? ¡Mala idea!

Al hacerlo, estás ingiriendo bacterias peligrosas para tu salud.

Si eres de los que por ahorrarse unos pesos rellena su botella con agua, déjanos decirte que estás haciendo todo mal y poniendo en riesgo tu salud, ya que según un estudio, lo único que estás ingiriendo son bacterias.

Mientras más veces rellenas tu botella, más posibilidades existen de que esta se agriete, y se vuelva un espacio perfecto para el desarrollo de virus, bacterias y hongos. Es probable que creas que esto no pasa pero, las grietas no se perciben a simple vista…

En el estudio, los especialistas encontraron que las botellas reutilizadas de los deportistas contenían más de 300 mil unidades formadoras de colonias por centímetro cuadrado, número que supera por mucho a las 50 mil que hay en tazones de comida para mascotas o las 3 mil que hay en los juguetes de tus perros. Tu dirás…

Los científicos recomiendan no reutilizar las botellas más de 1 vez, jamás rellenarlas con bebidas calientes, ya que el plástico libera químicos que dañan tu salud y en caso de que quieras rellenar una botella, que sea de acero inoxidable.

Fuente: SDPNoticias.