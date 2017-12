Este juego para iPhone X se controla con las cejas

Las primeras aplicaciones especialmente diseñadas para el iPhone X ya han comenzado a llegar, tomando ventaja del exclusivo sistema de reconocimiento facial 3D del FaceID, el mismo que permite desbloquear la pantalla del nuevo equipo de Apple y crear los curiosos Animojis.

El desarrollador Nathan Gitter ha creado un nuevo juego gratuito llamado ‘Rainbrow’, donde los usuarios pueden controlar la dirección en que avanza un emoji al hacer gestos con su cara, principalmente con las cejas.

Just released Rainbrow, an iPhone X game you control with your eyebrows! 😯😠😯 It uses ARKit and the new TrueDepth camera system to track your face. Get it for free on the App Store: https://t.co/KkjTeMipP2 pic.twitter.com/lBduphob9H

— Nathan Gitter (@nathangitter) December 15, 2017