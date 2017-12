Nace en Reino Unido una niña con el corazón fuera de su pecho

En el hospital de Glenfield de Leicester, Reino Unido, nació una bebé prematura con el corazón fuera del pecho.

Vanellope Hope Wikins, el nombre de la bebé, iba a nacer en Nochebuena, pero por complicaciones en el parto, la madre de la menor tuvo que ser intervenida antes de tiempo para evitar el deceso de la menor.

La niña nació con Ectopia cordis, una malformación congénita que consiste en una separación del esternón que va asociada a una ubicación anormal del corazón. Este padecimiento los médicos lo identificaron a las nueve semanas de gestación por medio de un ecografía.

De acuerdo con el ultrasonido, Vanellope nacería con el corazón y su estómago por fuera de su cuerpo. Los médicos no habían visto un caso similar en Reino Unido, no sabían de ningún paciente que hubiera sobrevivido a una malformación de este tipo.

“Entré en pánico. Me sentía mal porque había muchas posibilidades de que no pudiera verla u oírla. Pero cuando nació comencé a llorar, me alivié”, aseguró Dean Wilkins, el padre de la niña.

Datos señalan que los niños que nacen con una malformación de este tipo tienen 10 por ciento de posibilidades de sobrevivir y el hecho de que Vanellope lo haya logrado causó la sorpresa de los médicos.