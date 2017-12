Javier Lozano critica ortografía de Diego Luna y Gael García; RAE lo corrige

En medio de su lucha contra la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, los actores tuvieron un enfrentamiento con el senador panista en el que tuvo que intervenir la RAE.

Aunque han alcanzado fama internacional, Gael García y Diego Luna no se muestran distantes a los problemas de su natal México y ahora que se discute la aprobación de la Ley de Seguridad Interior los actores no han dudado en hacer frente a ella, pues, según expertos, abre la posibilidad de militarizar el país y, legalmente, atentar contra los derechos humanos cuando alguna situación “ponga en riesgo la seguridad nacional”.

Desde que comenzó la discusión en las cámaras de diputados y senadores, los actores han utilizado las redes sociales como herramienta para exigir que no se apruebe dicha ley. Asimismo, los “Charolastras” han encabezado movilizaciones sociales para exigir al Congreso que se analicen las críticas de expertos y se atiendan las sugerencias de la Organización de Naciones Unidas.

En medio de su lucha, Gael y Diego tuvieron un enfrentamiento en redes sociales con el senador Javier Lozano. El pleito inició luego de que Gael criticara la respuesta que dio el senador a Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, quien sugirió que se analizara antes de su apresurada aprobación. Ante tal recomendación, Lozano sugirió al funcionario que antes de opinar leyera la iniciativa de ley.

Me encantan tus películas. Dedícate a eso, Teacher 👨‍🏫 — Javier Lozano A (@JLozanoA) December 6, 2017

“Políticos que se quieren parecer a Trump por querer hacer política ante un tema complejo a puro tuitazo. Y por hablar pésimo inglés también. Y por tantas razones más. Entre ellas, lo que pretende discutir con @UNHumanRights”, comentó Gael ante la respuesta de Lozano, quien tampoco se quedó callado y criticó que el actor se involucrara en temas de política.

Yo voy a opinar de lo que quiera en torno a mi país y con los políticos. Sobretodo ante un tema más que complejo como el que se esta debatiendo. Y tú haz tu chamba que es escuchar a la gente. Hazte un favor y piensa antes de tuitear. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) December 6, 2017

“Es impresionante. Me respondiste igual que hubiera respondido la calabaza gringa y quizás no te das cuenta. Demuestras que así es tu política: conservadora, superficial y hecha de traumas”, reviró Gael. “Pedirle a un ciudadano que no opine? Que triste el nivel de @JLozano. Y más triste nuestro futuro en manos de políticos como este”, posteó poco después Diego Luna en apoyo de su amigo y colega.

¿Pedirle a un ciudadano que no opine? Que triste el nivel de @JLozano. Y más triste nuestro futuro en manos de políticos como este. — diego luna (@diegoluna_) December 9, 2017

Posteriormente, el panista no tardó en “corregir” la ortografía del actor: “Por cierto: “qué” va con acento y “éste” también. #NoSeanOrdinarios”.

Por cierto: “qué” va con acento y “éste” también. #NoSeanOrdinarios — Javier Lozano A (@JLozanoA) December 9, 2017

Ante tal “corrección”, un usuario de Twitter pidió la intervención de la Real Academia Española, institución que aclaró: “Los pronombres demostrativos como «este» pueden llevar tilde si son ambiguos, pero no es necesario. Es incorrecto tildarlos si no son ambiguos, como en su caso: Y más triste nuestro futuro en manos de políticos como este”.

#RAEconsultas Los pronombres demostrativos como «este» pueden llevar tilde si son ambiguos, pero no es necesario. Es incorrecto tildarlos si no son ambiguos, como en su caso: Y más triste nuestro futuro en manos de políticos como este. V. https://t.co/KpvjYqN1we — RAE (@RAEinforma) December 11, 2017

Pese a esta discusión, Gael García y Diego Luna continúan manifestándose en contra de la aprobación de dicha ley. La noche de este miércoles encabezaron una marcha que partió del Ángel de la Independencia al Senado portando una manta con la leyenda “La militarización no es la solución, México quiere paz ¡No a la Ley de Seguridad Interior!”.

“Estimamos indispensable la reflexión nacional sobre un modelo de seguridad ciudadana que permita la formación de policías y que realmente dé certeza jurídica a los miembros de las Fuerzas Armadas”, indicó Diego.

Fuente: Quien