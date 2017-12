Anuncio de SIMIcondón provoca polémica por campaña gay

A través de sus redes sociales, la cadena Farmacias Similares lanzó una campaña incluyente con motivo de su 20 aniversario en el mercado de los preservativos.

En las páginas de Facebook y Twitter de SIMIcondón, la cadena publicó una fotografía promocional de su producto de condones ‘Ultra Sensible’, con una fotografía de clasificación ‘soft’, donde aparecen dos hombres besándose.

Bajo el emblema ‘Déjate llevar por él’, y con el hashtag #PlacerCompartido, SIMIcondón, la publicación ha tenido más de mil compartidas y una aparente aceptación por parte de los usuarios que la han comentado.

‘’Espero que llegue el día en que esta clase de publicidad no genere controversia y no sea motivo de celebración o de sentencia, un día en el que esta publicidad se vea tan normal como el de una pareja hétero besándose y no le cause ningún conflicto a la gente al verla’’, firmó un usuario de Facebook.

A diferencia de otras marcas, SIMIcondón se convertiría en el primer producto que promueve el uso y consumo de preservativos a través de una publicidad que incluye a la comunidad LGBT.

El año pasado, el Gobierno del Estado de Aguascalientes intentó promover el uso de preservativos ofertados por el Instituto de Servicios de Salud de la entidad y la Conasida, a través de una publicidad similar bajo el emblema ‘Mil formas de amar, una sola de protegerse. ¡Usa condón!’, sin embargo, al poco tiempo el espectacular colocado en una avenida de la Capital de ese estado, fue retirada por las múltiples quejas de grupos conservadores.

Fuente: La Vanguardia