Esta es la razón por la que Maggie Simpson sigue siendo un bebé

Los Simpson están cerca de llegar a las 30 temporadas ininterrumpidas al aire; todo un logro para una serie que inicio como cortos de un minuto en un programa de variedades; aunque esto no la salva de tener varias contradicciones

Debido a la duración del show, y cambios constantes en el equipo de producción, los fans más veteranos han encontrado algunos elementos que rompen con la continuidad que se tenía durante los primeros años. Esto resulta más confuso para alguien que prácticamente nunca ha visto el programa (por difícil que eso sea).

Tal es el caso de Brian Frink (sin parentesco con el Profesor Frink), quien asegura no haber visto Los Simpson anteriormente, por lo que quedó muy confundido al ver que, después de 30 años, Maggie sigue siendo una bebé. Por ello decidió preguntar a los creadores a través de Twitter el por qué de esto; la respuesta que dieron no fue muy concluyente que digamos.

That's the magic of #TheSimpsons.

— The Simpsons (@TheSimpsons) December 11, 2017