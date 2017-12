“Lo prometido es deuda”: Nevada le permite cumplir uno de los últimos deseos de su madre

“Es un mensaje para todas esas gentes que tienen a sus papás o que ya no los tienen; y al que los tenga, que los cuide”.

Luego de dejar a su hijo en la escuela, Marcial Rivas se dirigió al cementerio de Piedras Negras, Coahuila, con una sola idea en su cabeza: cumplir la promesa que había hecho a su madre en vida.

Bajo el gélido clima y todo lo habitual decorado en blanco, como hacía más de 20 años no ocurría, la mañana del jueves el hijo de Doña Minerva levantó un simpático muñeco de nieve sobre su tumba y lo compartió en su cuenta en Facebook.

“Te dije mi amor que cuando nevera haríamos un mono de nieve juntos. Te extraño. Lo prometido es deuda”, es el mensaje que acompaña a la imagen que hasta ahora ha sido compartida por más de 84 mil usuarios de Facebook.

La historia detrás de este acto de amor incondicional ha sido retomada por medios locales como internacionales, a pesar de que Marcial solo publicó la imagen para compartirla con sus hermanos y otros más familiares que tuvieron que despedirse el pasado 14 de mayo de Doña Minerva luego de que un cáncer consumiera su vida en San Antonio, Texas.

“Me acordé de ella en la mañana, de lo que le había prometido porque el año pasado ella todavía sufría su enfermedad en San Antonio. Ella ya no pudo volver a Piedras”, narró en entrevista con Vanguardia.

Una de las últimas veces que Marcial vio a su madre fue cuando ella le avisó que se pronosticaba caída de nieve en San Antonio y le pidió que la visitara para hacer un “mono” de nieve. “Sí fui, pero no llegó la nieve. No pudimos hacer el mono. Ella ya no pudo ver la nieve”.

Este jueves al ver que la nieve caía, lo primero que pensó fue llegar al cementerio a cumplir la promesa al menos en la tumba de Doña Minerva, quien en vida y con sus hijos le hacía ilusión ver la nieve y jugar con ella.

“Es un mensaje para todas esas gentes que tienen a sus papás o que ya no los tienen; y al que los tenga, que los cuide”.

Fuente: SDPNoticias.